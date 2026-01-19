Питання у якості: Сирський розкрив, який баланс сил по дронах на фронті

Оптоволокно на фронті грає вирішальну роль, і ворог тут має перевагу, зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

Дрони на полі бою постійно удосконалюються, і це накладає відбиток на всі сфери війни. Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.

"Зараз немає в класичному розумінні ротних опорних пунктів, взводних опорних пунктів. Є позиції, які об'єднані в опорні пункти як ешелони і в глиб, і по фронту, вони мають обмежену кількість особового складу – спроможності дронів до ураження людей накладають свої особливості", - зазначив він.

Крім того, застосування штучного інтелекту набирає обертів і фактично зараз поширюється на всіх напрямках.

"Ми ж бачимо дрони з елементами штучного інтелекту, які мають спроможність захоплювати цілі, супроводжувати і автоматично їх знищувати. Це нівелює роль безпосередньо людини і дозволяє зменшити людський фактор при ураженні, наприклад, цілі", - зазначає Сирський.

Він зазначає, що у сфері застосування і масштабування нових технологій іде постійне змагання з ворогом. Так, у використанні FPV-дронів спочатку їх застосовувати ЗСУ і мали абсолютну перевагу. Потім росіяни почали наздоганяти доганяти і за кількістю, і за якістю. Водночас у застосуванні дронів на оптоволокні ворог мав перевагу з самого початку:

"Зараз оптоволокно продовжує грати вирішальну роль, тому що воно більш захищене, не подавлюється РЕБом, постійно збільшується дальність застосування, якість цього оптоволокна, що дозволяє використовувати його у різних умовах вдень і вночі. Збільшується оперативна майстерність і тактика застосування військ, тому що збільшується "кіл-зони". Ми маємо населені пункти, ділянки, які знаходяться під нашим контролем, але під ударами дронів противника", - зауважив головнокомандувач.

Він додав, що якщо звичайні дрони можна "давити" засобами РЕБ, то оптоволокно – тільки механічно знищувати або використовувати антидрони чи дрони-перехоплювачі.

Відповідаючи на питання про баланс сил по дронах станом на середину січня, Сирський зазначив, що ситуація за кількістю дронів – приблизно однакова, але питання у якості:

"У звичайних дронах якість на нашому боці. В оптоволокні ми, на жаль, тільки наздоганяємо ворога".

Сирський про війну і фронт - інші заяви

Головнокомандувач ЗСУ також заявив, що Україна планує нові наступальні операції. На запитання, чи можливий перелом у війні протягом цього року, командувач армії заявив, що це станеться за низки умов: досягнення технологічної переваги, виграш у змаганні економік, підтримка Заходу, створення власного виробництва зброї.

Він також зазначив, що не бачить жодних ознак підготовки РФ до мирних переговорів. Навпаки, є помітне збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань та обсягів виробництва зброї.

