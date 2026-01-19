Росія вийшла на рекорд випуску Іл-76, але мрія про нові авіаполки тріщить по швах, - ЗМІ

Рекордні темпи виробництва не дозволяють РФ виконати план зі створення чотирьох нових полків військово-транспортної авіації.

Росія у 2025 році наростІла виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А до рекордного рівня, однак навіть ці темпи не дозволяють реалізувати плани Міноборони РФ щодо створення чотирьох нових полків військово-транспортної авіації (ВТА), пише Defense Express.

За підсумками 2025 року російський військово-промисловий комплекс виготовив і передав сім літаків Іл-76МД-90А. Для порівняння, у 2023 та 2024 роках РФ отримувала по шість таких машин, у 2022 році – п’ять, у 2021-му – лише дві.

Якщо ці дані відповідають дійсності, то за час повномасштабної війни проти України Росія загалом отримала 24 нові Іл-76МД-90А. Формально це рекордні темпи для програми, однак їх недостатньо для виконання стратегічних планів із розширення ВТА.

Плани, що постійно зривалися

Ідея створити чотири нові полки військово-транспортної авіації з’явІлася ще на початку 2021 року. Передбачалося, що кожен полк матиме по три ескадрІльї, загалом по 27 літаків, а сумарно – 108 машин. Основу мали скласти Іл-76 та Ан-26, із залученням наявних важких вертольотів Ми-26.

Втім, реалізація плану від самого початку впиралася у можливості російського авіапрому. Контракт 2012 року передбачав постачання 39 Іл-76МД-90А до 2018 року, але фактично було поставлено лише чотири. Наступні коригування графіків також не дали результату: замість запланованих 13 літаків до 2021 року Росія отримала лише п’ять, а у 2024-му замість восьми – шість.

Показово, що про першу поставку Іл-76МД-90А у 2025 році в РФ заявІли лише у вересні, що породжувало сумніви щодо виконання навіть мінімальних планів.

Реальний стан ВТА РФ

Наразі військово-транспортна авіація РФ має три полки, оснащені Іл-76МД, а також два змішані полки з Ан-124 та Іл-76МД/МД-90А. Загальна кількість літаків Іл-76 різних модифікацій оцінюється приблизно у 110 одиниць.

Попри гучні заяви, фактично Росія розпочала формування лише одного нового – 600-го полку ВТА у складі 18-ї авіадивізії. Інформації про завершення цього процесу немає. Окремо варто згадати 235-й авіаполк, сформований у 2017 році, який також отримує нові Іл-76МД-90А.

Кадровий і виробничий дефіцит

Для створення нових полків потрібні не лише літаки, а й підготовлений особовий склад. Лише у 2024 році РФ заявІла про відновлення роботи Ульяновського учІлища військово-транспортної авіації. Це свідчить, що кадрове питання залишається критичним.

Таким чином, розширення флоту Іл-76 впирається одразу у два фактори: хронічне відставання у виробництві літаків та повільні темпи підготовки льотного і технічного складу.

Для порівняння, у 1990 році військово-транспортна авіація СРСР налічувала близько 385 літаків Іл-76. До таких масштабів сучасна Росія навіть близько не наближається.

За відкритими російськими даними, з початку 2022 року до вересня 2023-го ВТА РФ виконала близько 8 тисяч літаковІльотів, перевезла 132 тисячі тонн вантажів і доставІла понад 376 тисяч військовослужбовців для забезпечення війни проти України. Однак навіть рекордні для РФ темпи виробництва нових Іл-76 не здатні суттєво змінити цю картину.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мережу виклали відео бомбардування з літака-амфібії Бе-12 авіації Чорноморського флоту РФ некерованими бомбами по українському безекіпажному катеру.

Ймовірно, окупанти вирішІли "‎похвалитися" знищенням українського БЕКу, однак насправді вкотре продемонстрували тотальну відсталість своєї авіації.

