Представники Партії Жириновського підтримували "торговця смертю" з 2008 року.

Російський торговець зброєю Віктор Бут, якого обміняли через 14 років ув'язнення в американській в'язниці, став політиком. Він вступив до лав ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії.

"Хочу подякувати Віктору Анатолійовичу (Буту) за прийняте ним рішення і вітати його в лавах кращої політичної партії сьогоднішнього дня. Росія", - заявив нинішній лідер ЛДПР Леонід Слуцький.

Заступник керівника фракції ЛДПР Ярослав Нілов у коментарі російському виданню "Лента.ру"заявив, що партія підтримувала "торговця смертю" з 2008 року і займалася його захистом. За його словами, вступ Бута в партію було обопільним бажання

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"Контакти між партією і Бутом підтримувалися. Сьогоднішньому зльоту передували певні зустрічі, в тому числі зустріч Бута з головою партії Слуцьким. В ході всіх цих розмов надійшла пропозиція про вступ до партії. Віктор прийняв його, і ми вирішили урочисто вручити партійний квиток сьогодні на зльоті, який присвячений 33-річчю нашої партії", - заявив російський політик.

При цьому він вказав, що ЛДПР захищала Бута з моменту його арешту в 2008 році в Таїланді.

"Я був керівником апарату заступника голови Держдуми Володимира Жириновського, коли в 2008 році Бута заарештували в Таїланді. Тоді Жириновський зустрічався з його родичами, наш адвокат допомагав у цій справі, наші депутати виїжджали захищати Бута на суд до Таїланду. Тоді ж була зустріч Жириновського з послом Таїланду з приводу росіянина. Ми займалися його захистом ще тоді", - розповів Нілов.

ЛДПР з моменту заснування в 1991 році дотримувалася жорсткої ультранаціоналістичної ідеології. Її лідер і скандальний російський політик, який помер навесні поточного року, Володимир Жириновський неодноразово виступав за відродження СРСР.

Бут далеко не перший член партії з сумнівною репутацією. У 2007 році від ЛДПР до парламенту пройшов екс-агент КДБ, якого розшукували у Великій Британії за вбивство колишнього російського шпигуна Олександра Литвиненка, Андрій Луговий.

Обмін Бута на баскетболістку Брітні Грайнер - що відомо

"Збройового барона" в 2010 році екстрадували з Таїланду в США, де його засудили до 25 років тюрми. Бута звинуватили в змові з метою вбивства громадян і офіційних осіб США.

8 грудня поточного року в аеропорту Абу-Дабі відбувся обмін. У США повернулася баскетболістка Бріттні Грайнер, а РФ видали "торгів смертю". Перед обміном тім Бута і Грейнер помилували.

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