В Істрі Московської області затримано 34-річного росіянина, якого запідозрили у згвалтуванні двох школярок.
Про це "Ленте.ру" повідомила представник підмосковного управління Слідчого комітету Ольга Врадій.
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За версією слідства, 4 листопада близько шостої години вечора чоловік побачив на дитячому майданчику двох дівчаток семи і дев'яти років. Переконавшись, що поруч немає дорослих, він умовив школярок сісти у свій автомобіль і відвіз в невідомому напрямку. У салоні підозрюваний поглумився над дітьми.
Чоловіка затримали на місці злочину співробітники патрульно-постової служби.
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