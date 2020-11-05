Чоловік побачив на дитячому майданчику двох дівчаток і умовив їх поїхати з ним на машині.

В Істрі Московської області затримано 34-річного росіянина, якого запідозрили у згвалтуванні двох школярок.

Про це "Ленте.ру" повідомила представник підмосковного управління Слідчого комітету Ольга Врадій.

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За версією слідства, 4 листопада близько шостої години вечора чоловік побачив на дитячому майданчику двох дівчаток семи і дев'яти років. Переконавшись, що поруч немає дорослих, він умовив школярок сісти у свій автомобіль і відвіз в невідомому напрямку. У салоні підозрюваний поглумився над дітьми.

Чоловіка затримали на місці злочину співробітники патрульно-постової служби.

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Автор: УНІАН