Пропагандисти влаштували істерику з погрозами і дивними "ідеями".

Топ-пропагандисти РФ відпрацьовують мільйонні гонорари порцією нісенітниць про гуманну Росію та дивними мріями про випуск тисячі танків та мільйонів снарядів.

Як повідомляє Телеграм-канал "НеШутки", пропагандист Соловйов цілком серйозно заявив, що Росія - єдина країна, в якій "неухильно дотримуються прав людини".

"Єдина країна, де є свобода, повага до людини та її прав - це Росія. Єдина країна, яка високо підняла європейські цінності", - заявив опальний пропагандист.

Інша топ-пропагандистка Маргарита Симоньян взагалі "відзначилася" неймовірною заявою про те, що Росія може "купити Україну" за заморожені в Європі активи.

"Ось у мене яка ідея з'явилася: є ж наші 300 мрд доларів арештованих. Вони нам їх віддати не можуть. Я пропоную вихід - вони виплачують ці гроші в рахунок нашої покупки тих земель, які хочуть бути з нами. Це принципово - нам потрібні ті, хто хоче бути з нами. Львів нам не потрібен. А ось люди, які хочуть бути з нами на своїй землі, ці гроші відправлять Україні нібито за них. Вони це називатимуть репараціями, а ми це назвемо покупками", - заявила Симоньян.

Як завжди, не обійшлося без загроз у тому, що РФ "ще нічого не починала", а зараз як почне, як випустить тисячі танків та мільйони снарядів.

"Час на жарти закінчився. Ми повинні тихо і спокійно всім наваляти... Жарти закінчилися", - додав Соловйов з божевільним виразом обличчя.

Останні перли пропаганди

Попри скажені заяви та погрози, роспропаганда розуміє, що ситуація на фронті далеко не така прекрасна, як у їхніх мріях. Раніше топ-пропагандист Кремля визнав, що війна буде затяжною, а це значить, на його погляд, що потрібно збільшити термін проходження строкової служби в армії.

Крім того, Соловйов в істериці вибухнув новим неблагополучним прогнозом для росіян і пригрозив походом окупаційної армії до Європи. У черговому відео він заявив, що війська РФ вторгнуться в Гаагу, Париж і Берлін, нібито для того, щоб про Росію "думали з повагою".

Водночас російська пропагандистка Маргарита Симоньян, схоже, загубила методичку з Кремля. Вона раптово визнала, що російські "референдуми" в Херсонській та Запорізькій областей фейкові.

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