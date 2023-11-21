Ті 9 нагород, що син глави Чечні отримав в регіонах, дають не тільки "шану", а й гроші.

15-річний син Рамзана Кадирова Адам буде жити як почесний пенсіонер в СРСР. Численні нагороди забезпечать його довічним утриманням, безкоштовними зв'язком і протезуванням та іншими пільгами

Кадирова-молодшого стали тролити навіть у Кремлі: сьогодні Пєсков повідомив, що представляти Адама Кадирова до держнагород поки не збираються. Однак і ті 9 нагород, що син глави Чечні отримав в регіонах, дають не тільки шану, а й гроші, пише "МО", які підрахували, як ця шана монетизується.

Звання "Герой Чечні" з медаллю із золота 750 проби дає чимало привілеїв: безперешкодних прохід в будівлі органів влади, статус почесного гостя на заходах і тп. А також гроші: щомісячна довічна виплата в 5000 руб., яка буде виплачуватися його сім'ї навіть після його смерті.

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"Пенсія" Кадирова-молодшого зросте до 8000 за рахунок ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою": 3000 тис. довічно. Тільки за 10 років він отримає з бюджетів двох республік близько 1 млн руб. і ще 50 тис. руб. одноразово йому видадуть слідом за орденом "За заслуги перед Карачаєво-Черкеської Республіки".

Орден "Дуслик" Республіки Татарстан дає маленьку щомісячну виплату в 200 руб., але зате безкоштовний телефонний зв'язок, безкоштовне зубо- і слухопротезування, а також 50% знижку на ЖКГ.

У доповненні до цього Кадирова призначили в 15 років на відповідальний пост начальника відділу безпеки глави Республіки Чечня. Це чиновницька посада, на якій син Кадирова отримуватиме майже 40 тис.руб. на місяць, не рахуючи премій та інших доплат.

Нагороди для Кадирова-молодшого - останні новини

15-річному синові лідера Чечні Рамзана Кадирова Адаму вручили нагороду "Трудова Доблесть Росії" і медаль "За внесок у розвиток російського університету спецназу" I ступеня.

До цього Адаму був присвоєно орден "За служіння релігії Іслам" першого ступеня. Нагорода була вручена за"значний особистий внесок у справу зміцнення ісламу та захисту його цінностей". Орден вручив муфтій Чечні Салах-Хаджі Межієв.

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