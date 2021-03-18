Площа шале "Ачіпсе", яке приписують Путіну, становить 3800 квадратних метрів.

Президент Росії Володимир Путін може володіти елітною резиденцією "Ачіпсе" біля курорту Червона поляна в Краснодарському краї.

Про це повідомляє видання "Співрозмовник", яке розповіло про дорогі оздоблювальні матеріали, меблі та предмети інтер'єру в шале «Ачіпсе».

У 2014 році про цей об'єкт розповів журналіст і блогер Андрій Мальгін, до цього показав фото ймовірної резиденції Дмитра Медведєва під назвою «Псехако». За його даними, поруч з нею розташоване шале "Ачіпсе", яке і приписують Путіну.

Площа шале "Ачіпсе" становить 3800 квадратних метрів. Всередині розташовані кілька спалень і загальні зони, включаючи камінну кімнату.

Небо над цим об'єктом закрито для БПЛА, а на територію об'єкта можуть безперешкодно проходити співробітники ФСО.

До "Ачіпсе" веде окрема підвісна канатна дорога протяжністю 2775 метрів. Також там є вертолітний майданчик, двоповерхова лазня, басейн площею 385 квадратних метрів, і шість пасажирських ліфтів. Також на території об'єкта діє радіолокаційна система Rohde & Schwarz, яка дозволяє виявити дрони, "жучки" і встановлені в режимі очікування саморобні вибухові пристрої.

Видання повідомляє, що для обробки "Ачіпсе" використовувалося підлогове покриття із зістареного дуба, інкрустованого мармуром, по 400 тисяч за квадратний метр.

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Також для шале куплений:

Рояль німецької фірми Blüthner за шість мільйонів рублів (модель називається Nicolaus II, вперше вона була виготовлена для російського імператора Миколи II);

Свічники французького виробника Christofle по 275 тисяч рублів кожен;

Ковдра італійської фірми Frette за 140 тисяч;

Винний столик за 150 тисяч;

Сервірувальні візки по 118 тисяч;

Шкіряні кошики для сміття по 76 тисяч.

Крім того, в шале є колекція копій середньовічних гобеленів, зроблених вручну в Італії, позолочені вази по 187 тисяч рублів і скляні глечики по 168 тисяч.

У лютому 2021 року «Проект» писав, що у Путіна може бути понад 20 офіційних і передбачуваних резиденцій по всій Росії.

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Фільм про палац Путіна: що відомо

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним — 68 гектарів.

Крім палацу, на ділянці розташований Льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

У Кремлі розслідування Навального щодо садиби Путіна назвали "лохотроном".

Згодом російський бізнесмен-мільярдер, близький друг президента РФ Аркадій Ротенберг назвав себе власником садиби в Геленджику. Російська пропаганда наразі доводить, що об’єкт недобудований, і в середині нього – «суцільний бетон».

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Автор: Денис Прядко