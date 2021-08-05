Убиті люди також захоплювалися езотерикою і довіряли подружжю.

Молода пара сатаністів з Москви зізналася в серії ритуальних убивств, скоєних п'ять років тому в Ленінградській області та Карелії.

Про це в четвер, 5 серпня, повідомив Telegram-канал "Mash на мойке".

"Пара московських сатаністів зізналася в цілій серії ритуальних вбивств у лісах Ленобласті і Карелії. Історії страшні, моторошні, і, швидше за все, стануть одним із найгучніших справ про жертвопринесення в сучасній Росії. Тому інформацію намагаються не поширювати. Але в нас вона є", - йдеться в повідомленні.

За даними каналу, подружжя затримали за наркотики, однак у відділенні поліції молоді люди зізналися у двох убивствах, розчленуванні та канібалізмі.

Жертвами сатаністів, за попередньою інформацією, стали хлопець і дівчина, яких з 2016 року вважали безвісти зниклими. Убиті захоплювалися езотерикою і довіряли парі.

Читайте такожУ Нью-Йорку спалили об'єкт поклоніння Церкви Сатани "Будинок Хеловіну" (фото)Повідомляється, що перше вбивство подружжя скоїло під Приозерськом у Ленінградській області. Їх жертвою став молодий петербуржець на ім'я Платон Степанов, якого вони заманили в похід. У колах окультистів хлопця називали Вільгельмом Торквемадою.

13 серпня 2016-го він вийшов зі своєї квартири у Купчино і зник. Рідні знали, що хлопець планував похід з московськими друзями. Платон доїхав до Приозерська, відправив повідомлення і більше на зв'язок не виходив.

Також від рук чоловіка і дружини, як повідомляється, загинула дівчина з Москви, яка поїхала з ними в Карелію. За даними Telegram-каналу, вона познайомилася з чоловіком на зустрічі окультного клубу, закохалася з першого погляду і присягнулася вбити з ним людину на славу Сатани - в карельському лісі у 2016-му. Однак на березі озера дівчину саму вбили, а тіло закопали там само.

Як зазначає mk.ru, за даними ЗМІ, подружжя перебувало в секті. Крім них були затримані ще десять членів угруповання. Кілька людей згодом відпустили.

Окрім того, пара має двох дітей. Зараз вони у тітки, яка оформила опікунство.

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Автор: Катерина Комолова