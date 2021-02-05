Господарка повністю розібрала на частини перегородки кімнат, підлоги, вентиляційні канали, дісталася до несучих конструкцій і викинула унітаз.

Мешканка міста Щелково Московської області розібрала на цеглу свою квартиру в багатоповерховому житловому будинку через те, що злякалася інопланетян.

Про це повідомляє «Комсомольська правда».

На ремонт у квартирі жінки поскаржилися її сусіди, які протягом декількох місяців чули гучні звуки.

За цей час господарка повністю розібрала на частини перегородки кімнат, підлоги, вентиляційні канали, дісталася до несучих конструкцій і викинула унітаз. А відходи почала зливати у вентиляцію.

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Через руйнування несучих стін у сусідів з'явилися тріщини, і вони написали заяву в психіатричний диспенсер. Медики, що приїхали на виклик, забрали мешканку на лікування.

На цей час в порожній квартирі залишилися проживати три коти. За даними видання, жінку через суд можуть зобов'язати привести до ладу. Вона також повинна сплатити за ЖКП. Так, за світло жінка накопичила борг у півмільйона рублів.

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Автор: УНІАН