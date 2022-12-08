Під час цього виступу Путін розповідав фейки про "злочини" України і не згадував про колосальні втрати РФ.

Виступ російського президента Володимира Путіна перед "правозахисниками" 7 грудня, імовірно, був заздалегідь записаний.

Як пише російське видання "Можем объяснить", Путіна видала одна деталь – час на годиннику.

О 18:25 на годиннику Путіна, які потрапили в кадр, можна побачити стрілки, які показують 18:05 за московським часом, а о 18:33 – теж на 20 хвилин менше.

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Видання припускає, що виступ Путіна записали завчасно, щоб запобігти можливій неочікуваній розв'язці з найслухнянішими членами Ради з прав людини.

"Хоча така можливість була зведена до мінімуму ще в листопаді, коли Путін виключив кількох людей, нелояльних до Кремля або не до кінця підконтрольних", - пише видання.

Виступ Путіна перед "правозахисниками" - що сказав

Виступаючи перед радою з прав людини 7 грудня, Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першою.

"Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує", – сказав він.

Тоді ж Путін заявив, що війна в Україні "стане тривалим процесом", хизуючись "появою нових території".

Російський президент також стверджував, що відтепер Азовське море стало "внутрішнім морем Росії", приховавши факт знищення українського портового міста Маріуполя.

Путін жодного разу не згадав про втрати російської армії, вигадавши, що "ЗСУ розстрілюють своїх військових".

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