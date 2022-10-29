Російський диктатор Володимир Путін все ще не підписав указ про завершення часткової мобілізації.

Список з 1025703 осіб, яким був заборонений виїзд з Росії під час часткової мобілізації, тепер порожній.

Про це повідомляє Astra.

Джерело Astra повідомило, що список почали "чистити" ще 28 жовтня. На той момент там вже було 800 тисяч осіб. При цьому російський диктатор Володимир Путін все ще не підписав указ про завершення часткової мобілізації.

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"Навіть контроль зняли. Була заборона і був контроль", — заявив співрозмовник Astra.

Йдеться про "контроль" за особами, які потрапляли під мобілізацію, але мали довідку або "бронь". При перетині кордону їх опитували, з'ясовуючи деталі поїздки.

Мобілізація в Росії

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізація на війну в Україні. Всупереч твердженням про те, що мобілізувати будуть "запасників", повістки отримували хто завгодно, включаючи осіб без бойового досвіду та осіб з інвалідністю. У віддалених населених пунктах РФ забирали все чоловіче населення певної вікової категорії.

РФ почала відправляти мобілізованих на фронт вже на початку жовтня. До середини місяця з'явилися офіційні повідомлення про смерті серед новобранців.

Крім проблем з навчанням, якого, за словами "мобіків, які потрапили в полон, не було, новобранцям також не вистачало форми, спальних місць і навіть вбиралень.

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про закінчення часткової мобілізації і відзвітував перед російським диктатором Володимиром Путіним про її підсумки. За його словами, через місяць і 1 тиждень після оголошення мобілізації були мобілізовані 300 тисяч осіб. З них 1300 – співробітники органів виконавчої влади. 82 тисячі призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт.

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