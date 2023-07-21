Путініст Сергій Карякін показує чинній російській владі свою відданість.

Російський гросмейстер Сергій Карякін, який народився у Сімферополі, висловився про війну в Україні. Відомий путініст мовою пропаганди заявив про нібито необхідність "розказати українцям правду і роззомбувати їх назад у нормальний стан".

"Зомбування в Україні, безумовно, є. Коли людям багато років вливають у вуха певну картину, то більшість цьому піддається. І потрібен час, щоб люди усвідомили, що діється насправді і що все не так, як їм розповідають. Але це станеться не одразу. Повертаємось до того, що тут потрібна перемога та звільнення міст, щоб люди зрозуміли", – наголосив Карякін для РІА Новини.

Додамо, що у березні 2022 року Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про дискваліфікацію Карякіна на шість місяців за підтримку політики Путіна.

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Сергій Карякін: чим він відомий

Карякін - уродженець Крима. У 2009 році він відмовився від українського громадянства на користь російського паспорта.

Сергій у віці 12 років став наймолодшим гросмейстером в історії шахів.

У 2016 році Карякін грав чемпіонський матч за шахову корону, але програв норвежцю Магнусу Карлсену, котрий тоді захистив статус чемпіона світу.

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