В ЗМІ потрапила переписка Кирила Шамалова, що свідчить про масштабну корупцію та кумівство в найвищих ешелонах російської влади.

Колишній зять Путіна Кирило Шамалов казково розбагатів після одруження з дочкою президента Катериною Тихоновою. Зокрема – став співвласником найбільшої хімічної компанії РФ «Сибур». Журналісти дізнались, як жило «царське» подружжя.

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Як йдеться у сюжеті програми "Гроші", журналісти показали переписку Шамалова, що свідчить про масштабну корупцію та кумівство в найвищих ешелонах російської влади.

Наразі Кирило Шамалов – наймолодший доларовий мільярдер Росії. Зробив карколомну кар’єру – вже у 27 років став віце-президентом величезної хімічної компанії "Сибур" – найбільшої в Росії.

Подейкують – усе завдяки батькові – Миколі Шамалову. старому особистому другу Путіна. За його сина Путін видав свою дочку, і дав просто неймовірне придане.

Одразу після весілля Шамалов із менеджера «Сибуру» перетворився на співвласника. Документи свідчать – через мережу офшорних компаній Шамалов-молодший придбав майже 4% акцій гіганта. І всього за 100 доларів, хоча справедлива ціна за ці активи на той час – близько 400 млн доларів.

Пізніше новоспечений зять Путіна розжився на ще один пакет акцій «Сибуру», і в сумі заволодів вже понад двадцятьма відсотками акцій компанії.

Після падіння російської економіки через санкції Путін не покину родинний бізнес у біді. Президент РФ особисто розпорядився видати «Сибуру» 1,75 млрд доларів з фонду національного добробуту. Наголошується, що це – прямий конфлікт інтересів і порушення російських законів.

Зазначається, що весілля Шамалов та Тихонова зіграли у 2013 році на люксовому гірськолижному курорті «Игора», в повній таємниці. Журналісти зазначають, що там зібралася уся кремлівська рать. Молодята без зайвої скромності попросили гостей «скинутися» на подарунок.

Серед гостей був і Кирило Дмитрієв – керівник державного російського фонду прямих інвестицій. Цей фонд у 2015 році профінансував «Сибур» зятя Путіна ще на 3 мільярди і 300 млн доларів. На додачу він ділився таємними даними щодо витрачання коштів російського бюджету.

Зазначається, що свій медовий місяць Шамалов та Тихонова провели на острові Маврикій. Почали облаштовувати сімейне гніздечко у елітній Рубльовці під Москвою. Подружжю облаштували величезний будинок із садом та штучним озером вартістю близько 15-17 млн євро.

Лише садовий шатер та кілька крісел до нього обійшлися подружжю у 43 тисячі євро.

Попри показний патріотизм Путіна, його донька придбала маєток і в Європі – на французькому березі Атлантичного океану. Він обійшовся молодятам приблизно в 4,5 млн євро.

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Автор: УНІАН