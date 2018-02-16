В iOS знайшли екзотичний баг: символ з дравідійської мови блокує роботу iPhone

Символ з індійської мови "ламає" програми і відправляє iPhone в ребут.

У Apple тривають проблеми з програмним забезпеченням: новий баг дозволяє перезавантажити iPhone і Mac, а також заблокувати доступ до Messages, WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook, Gmail та інших популярних додатків. Вперше проблему помітили автори італійського ресурсу Mobile World.

Як передає AIN.ua, вразливість проста: достатньо відправити на пристрій специфічний символ з однієї з мов Індії (мови телугу з родини дравідійських мов), після чого з'явиться екран перезавантаження (Springboard). Ось як виглядає цей символ - జ్ఞా (рекомендується не відправляти його нікому, щоб уникнути проблем).

Читайте такожУ США у чоловіка прямо у вусі задимівся навушник Apple, а потім вибухнув - ЗМІСпроби знову відкрити месенджер або поштовий клієнт виявляться безуспішними. Додаток спробує обробити специфічний символ і знову відправить iPhone в ребут. Єдиний знайдений спосіб повернути доступ, наприклад, до iMessages - отримати нове повідомлення і спробувати видалити усю розмову. Для WhatsApp допоможе доступ з веб-версією і видалення проблемного повідомлення.

Проблема спостерігається на всіх актуальних версіях iOS, що знаходяться у публічному доступі, включаючи iOS 11.2.5. У публічній збірці бета-версії iOS 11.3 баг вже не відтворюється. Також йому схильні не всі програми - журналістам не вдалося відтворити його в Telegram і Skype. Не рекомендується тестувати вставку символу і на Mac: комп'ютери не перезавантажуються, використані програми (TextEdit, Finder, Notes) зазвичай відключаються.

Це не перший випадок, коли в iOS і macOS знаходять схожі уразливості. Минулого місяця виявилося, що iPhone може перезавантажуватися через посилання, у 2015 році телефони відключало повідомлення iMessage, а в 2016 році iOS не могла встояти перед 5-секундним відео. У грудні 2017 року компанії навіть довелося відкликати велике оновлення iOS 11 через кілька годин після релізу через виявлені проблеми з безпекою. На тлі цих тривожних новин з'явилися повідомлення, що нова мобільна операційка - iOS 12, буде сфокусована на покращення стабільності та продуктивності. Появу нових функцій можуть відкласти до більш пізніх релізів.

Як повідомляв УНІАН, в Google розпочали розробку аналогу сервісу Apple iMessage.