Компанія-розробник почала роздавати історичний бойовик For Honor безкоштовно

Причиною такої щедрості Ubisoft став анонс великого оновлення For Honor під назвою Marching Fire, запуск якого очікується в середині жовтня.

З 12 по 18 червня компанія Ubisoft безкоштовно роздає на своєму офіційному сайті гру For Honor у версії Starter Edition для персональних комп'ютерів.

Зазвичай ця версія, в якій доступні шість героїв замість дванадцяти, коштує $15, повідомляє "Новое время" з посиланням на Gamespot.

Як і в стандартному виданні, трьох з цих героїв повністю розблоковано і налаштовуються з самого початку. Решту доведеться докуповувати за внутрішньоігрову валюту, однак команда Ubisoft підрахувала, що для розблокування одного персонажа більшості гравців досить провести в For Honor 8-15 годин.

Отримати подарунок можна на офіційному сайті акції. Для участі необхідно завести обліковий запис в Uplay. При цьому вранці 12 червня Uplay відчуває сильне навантаження і може працювати нестабільно.

Читайте такожАльтернативна версія майбутнього: на презентації Microsoft показали трейлер очікуваної гри Cyberpunk 2077 (відео)

Причиною такої щедрості Ubisoft став анонс великого оновлення For Honor під назвою Marching Fire, запуск якого очікується в середині жовтня. У Marching Fire з'явиться нова фракція Wu Lin - чотири персонажі з Китаю.

Також в гру додадуть новий режим Breach Mode, який буде повністю безкоштовним. Тут імітується штурм замку, де б'ються дві команди по чотири людини - одні обороняються, а інші атакують. У Breach Mode використовуються карти, які спроектовані спеціально для цього режиму. Розробники вважають, що Breach Mode може стати флагманським режимом гри, замінивши Dominion.

For Honor - комп'ютерна гра, файтинг з видом від третьої особи. Випущена компанією Ubisoft для ПК, PlayStation 4 і Xbox One. Анонс гри відбувся на виставці E3 2015. Рецензенти називають For Honor комплексним симулятором середньовічного воїна, хвалять різноманітність характеристик бійців, велику кількість ситуацій в боях з великою кількістю гравців в мультіплеєрі, вражаючі сутички.