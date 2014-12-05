Ринок планшетів: проблеми і перспективи

17:01, 05 грудня 2014
Наука та IT
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Продажі Apple iPad за минулий рік свідчать про укрупненні тренда у даному сегменті. Компанія IDC вже знизила прогноз продажів планшетів на 2014 рік і на наступний рік, і спираючись на дані останніх кварталів, цей прогноз нічого не змінив. Поставки айпедов будуть знижуватися, порівняно з минулим роком їх продали більше, ніж цього року, хоча Apple в 2014 поставить 65 млн. шт.

Продажі Android і Windows- планшетів, як і очікується, будуть продовжувати рости в наступні 4 роки, але сукупність продажів iPad зменшиться, і частка ринку скоротиться.

І проблема з планшетами не в падінні популярності, оскільки обсяги поставок продовжують рости, але споживачі не роблять нових покупок через ціни і тривалий життєвий цикл продукту, особливо в сегменті 2-в-1 (гібриди, трансформери), який досить продуктивний і по функціоналу максимально близький до традиційних ПК.

Однією з перешкод для сегмента 2-в-1 — деяка стриманість споживачів по відношенню до нової версії ОС Windows 8, яка стоїть в основному на девайсах від Microsoft. Android-планшети очолюють цей сегмент ринку і задають свої правила і, судячи за пропозиціями, купити планшет на price.ua на платформі Android набагато простіше через варіативності вендорів і розмірів діагоналей. Але тільки на цьому одному факті тренд не втримати — ринок насичений і вимагає нових рішень і особливих вигод для споживачів.

Істотне зростання продажів планшетів спостерігався в минулому році, але в цьому прогнозують збільшення лише на 7%, а до 2018 року він сповільниться і, як вважають аналітики, приріст складе за рік близько 4%. Безумовно, такі прогнози на нинішньому етапі дуже неточні — згадаємо, як торік передбачали мало не смерть ультрабукам за рахунок популярності планшетів. Все ще залишаються «невідомі» в цьому рівнянні успіху планшетів, такі як: наскільки приживеться Windows 10, що робитиме зі своєю лінійкою продукції Apple, а також які інновації придумає Google з Android або ОС Chrome.

Традиційні комп'ютери все ще затребувані, і для тих, кому потрібні більш серйозні обчислювальні можливості, планшети не підходять для багатьох сфер діяльності. Тим не менш, саме в бізнес-сегменті планшети ще зможуть отримати «друге дихання», оскільки у планшетів життєвий цикл довший і їх не міняють, як смартфони, з частотою приблизно раз на три роки.

Виходячи із загальних тенденцій розвитку даного сегменту ринку, слід очікувати падіння цін на 7-дюймові планшети, і нарощування вендорами пропозицій нових моделей з діагоналлю 7,85-8 дюймів, які, як і раніше, будуть компактнішими, однак досить крупніше за 6-дюймових фаблетів, які вже істотно потіснили бюджетний клас 7-дюймових. FHD стане абсолютним стандартом навіть на моделях початкового рівня, і все більше стане з'являтися 10-дюймових моделей з чохлом-клавіатурою, док-станцією. Хочеться вірити, що виробники будуть видавати вже оптимізовані під свої пристрої нові прошивки Android і всі додатки будуть працювати коректно, тим самим розширюючи потенціал планшета, який все ще розглядається як гаджет під медіа та для розважальних цілей.

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