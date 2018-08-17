Business Insider: Вчений пояснив, як людству спілкуватися з позаземним розумом

17:15, 17 серпня 2018
Наука та IT
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Мови програмування дають хороший приклад того, як пояснити людське мислення не вербально / apod.nasa.gov

Говорячи про спілкування людей з прибульцями, перш за все потрібно визначити, що мається на увазі під словом «прибульці». Наш вид має досвід контакту лише з одним видом інтелекту – це людський інтелект. Тому питання ще й в тому, що означає «розмовляти з іншим розумом»?

Про це, як повідомляє Business Insider, сказав відомий британський фізик і математик, розробник мови програмування Wolfram Стівен Вольфрам.

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На його думку, щоб назвати щось «розумним», справедливо було б допустити, що воно з точки зору обчислення має бути чимось настільки ж складним, як мозок. Як випливає з низки базових наукових досліджень, які, за словами Вольфрама, він сам і провів, існує така річ, як «принцип обчислювальної рівності», який строго передбачає, що десь у всесвіті, в природі, існує тисячі речей, які мають таку ж обчислювальну складність, як і людський мозок.

«Це і закономірності у потоках пари у атмосфері Землі, і магнітосфера пульсару тощо. Все це речі, які з точки зору обчислення такі ж складні, як і людський мозок. Проблема в тому, що вони не здаються нам розумними, тому що вони не вписуються у людський тип задач і цілей, які ми демонструємо як приклад людського інтелекту. Однак, у нас є перший, хоч і приручений, приклад чужого розуму – це штучний інтелект. Тож ми повинні поставити собі питання: як ми можемо спілкуватися з ШІ?», - зауважує вчений.

Він вказує на те, що для підтримки діалогу з машинним розумом людство розробляє складені обчислювальні мови, які спеціальним чином налаштовуються. На його думку,  такі математичні мови – це чудовий спосіб пояснити мислення як для людського інтелекту, так і для «чужого».

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 «Коли ж йдеться про підтримку зв’язку з позаземним розумом, головною проблемою є те, що люди часто кажуть: «Що ж, позаземний розум надзвичайно рідкісний. Зрештою, ми досі не бачили жодного». Я думаю, що це виявиться неправдою. Гадаю, нам доведеться усвідомити, що позаземний інтелект навколо нас. Коли ми будемо дивитися на всі ті дивні сигнали від магнітосфери пульсару, ми скажемо: «Що ж, це насправді приклад розуму. Це лише не той розум, до якого ми звикли як люди»», - наголошує Вольфрам.

На його думку, людство це зрозуміє, коли почне активно використовувати ШІ. Постійний контакт з інтелектом, природа якого не схожа на людський, дасть відчуття того, що навколо багато прикладів того, що можна назвати «розумом». Але це «розум» не людського типу.

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Теги: #космос#мова#штучний інтелект#інтелект#інопланетяни