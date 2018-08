Вчені розробили машину часу на основі теорії Ейнштейна, але побудувати її поки що неможливо

Людська наука поки не відкрила матеріали, які дозволили б здійснити у реальності ідею переміщення в часі.

Бен Тіппетт з Університету Британської Колумбії в Канаді і Девід Цанг з Мерілендського університету в США заявили, що розробили математичну модель надійної машини часу. Це ящик, який може переміщатися через простір і час в минуле і майбутнє.

Як передає Naked Science, згідно з твердженнями вчених, складність полягає у використанні кривизни просторово-часового континууму Всесвіту для викривлення часу в щось, подібне колу, що дозволило б ящику, а також потенційним пасажирам у ньому, подорожувати в минуле або майбутнє.

«Люди думають про подорожі в часі як про щось фантастичне. І ми звикли так вважати, адже це здається таким нереальним. Але математично це можливо», - пояснює Бен Тіппетт.

У співпраці з Девідом Цангом Тіппетт використовував Загальну теорію відносності Ейнштейна для розробки нової математичної моделі надійної машини часу.

За математичною моделлю, представленою фізиками, стоїть концепція про те, що нам слід сприймати Всесвіт у чотирьох вимірах одночасно, де четвертий вимір представлено часом, а не дивитися на неї як на тривимірний простір. Це б дозволило вченим використовувати просторово-часовий континуум у всіх доступних напрямках простору і часу в кривизні Всесвіту.

«Категорія часу на поверхні простору-часу виглядає як викривлення. Існують дані, що показують, що чим сильніше ми наближаємося до чорної діри, тим сильніше сповільнюється час. Моя модель використовує кривизну простору-часу для викривлення часу у форму кола для пасажирів, а не випрямлення його в пряму лінію. Це коло і відправляє нас у минуле», - пояснив Тіппетт.

Поки що розробка робочої версії такої машини часу на базі нової математичної моделі неможлива, адже для цього необхідний ще не відкритий матеріал.

«У той час як математично це можливо, спорудити просторово-часову машину ще неможливо, адже для цього необхідні матеріали — ми називаємо їх екзотичною матерією, — які б вигинали простір-час таким неймовірним способом. Проте ми їх поки не відкрили», — підсумовує вчений.

Свою розробку вчені назвали TARDIS (Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time, Переміщувана акаузальная ретроградна область в просторі-часі). Таким чином вчені зробили відсилання до серіалу "Доктор хто", в якому машина також називається TARDIS, але з іншим значенням - Time And Relative Dimension(s) In Space (час і відносний вимір у просторі).

