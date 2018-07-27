Вчені пояснили, як помре всесвіт

Існує кілька теорій, як загине безкраїй космос, але людство зникне за довго до того, як будь-яка з них справдиться.

На що буде схожа смерть всього всесвіту? Двоє астрофізиків припускають, що безмежний космос помре так само, яке і з’явився на світ: через великий вибух.

Хоча будь-якої гіпотетичної загибелі ще доведеться чекати 30-40 мільярдів років, вчені кажуть, що вже змоделювали вірогідні сценарії ліквідації, пише Newsweek.

Астрофізики Сергій Одінцов і Васіліс Оікономоу допустили модель певної сигнулярності, або місця в космосі, де щільність матерії вичерпується, а концепція часу і простору припиняє існувати. Вона ефективно може покласти край всесвіту за допомогою ще одного великого вибуху.

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Є і безліч інших сценаріїв, за якими така сингулярність не з’явиться. Втім, у разі, якщо життєвий цикл неосяжного космосу закінчиться її розвитком, важко сказати, якою буде її природа. Втім, у будь-якому разі у людства не буде шансів її досліджувати. Якщо кінець всього сущого закінчиться, згідно з прогнозами, все живе помре за довго до того моменту. За 30-60 мільйонів років до смерті всесвіту гравітаційне поле сингулярності перетворить матерію на плазму, наближаючись до єдиної точки нескінченної щільності матерії. А потім вся плазма зникне разом з сингулярністю, переконані вчені.

Астрофізики допускають, що не виключений і сценарій, за яким всесвіт продовжить розширюватися нескінченно. Це можливо, якщо нищівна сингулярність не з’явиться. Але тут все залежить від альтернативних теорій гравітації, які рідко підтримуються в моделюванні. З часу, коли факт великого вибуху був зафіксований, вчені часто розмірковували над теоріями всесвітнього катаклізму. Одінцов раніше говорив про «великий розрив». Згідно з цим припущенням, розширення всесвіту буде відбуватися дедалі швидше, аж поки не з’явиться серйозний «розрив» у космічній матерії, який знищить все.

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В березні команда вчених Гарвардського університету допустили, що всесвіт вибухне через дестабілізацію бозона Хіггса, пов’язаного з титульним тривимірним полем у космосі. Саме він задає об’єктам їхню вагу. Гарвардські дослідники вважають, що загибель всесвіту станеться ще не скоро. Її доведеться чекати ще трильйони трильйонів років. Однак, в теорії вона неминуча, адже супермасивні чорні діри дестабілізують Хіггсове поле, знищивши час і простір. Також існує вірогідність, що всесвіт після тривалого розширення раптом змінить свій курс на протилежний, стискаючи матерію і гравітаційні поля. Цей феномен відомий як «велике стискання». Оскільки планети і цілі галактики будуть зіштовхуватися і нищитися, всесвіт стиснеться знову до сингулярності.

Також існує теорія про «велике замороження». Згідно з законами термодинаміки, тепло всесвіту буде рівномірно розподілятися, не лишаючи простору для корисної енергії, з якої могли б сформуватися нові зірки. Оскільки старі зірки вмирають, а нові не народжуються, врешті решт космос стане холодним і мертвим.

«Виявляється, ми просто на межі між стабільним і нестабільним всесвітом. Ми якоюсь мірою в точці, де всесвіт може існувати довго, але несподівано він вибухне», - сказав фізик-теоретик Джозеф Ліккен.