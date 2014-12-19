В Європі зростає популяція великих хижаків
Вчені з'ясували, що великі хижаки здатні повертатися на території, де живуть люди, і виживають навіть у густонаселених районах, поблизу великих міст.
Популяції бурих ведмедів та інших великих хижаків Європи утримуються на стабільному рівні або навіть зростають, причому по всьому континенту. Таким чином, за останні десятиліття хижаки навчилися співіснувати з людьми на досить щільно заселених територіях. Дослідження на цю тему опубліковано в журналі Science, передає Lenta.ru.
Гійом Шапрон (Guillaume Chapron) і його колеги з'ясували, що на третині території Європи мешкають великі хижаки - бурі ведмеді, рисі, вовки й росомахи. В цілому в Європі знайшли кілька великих (і стабільних) популяцій (тисячі особин), безліч середніх і зростаючих популяцій (сотні особин) і всього кілька популяцій хижаків, що скорочуються (кілька десятків особин). Вчені відзначають, що всі великі й середні популяції за останні роки показали стійке зростання. Одних вовків у Європі вдвічі більше, ніж на території США (не враховуючи Аляски): 12 тисяч і 5,5 тисячі особин відповідно. Хоча Сполучені Штати відчутно більше за територією й менш щільно заселені.
Читайте такожУ США помер останній самець північного білого носорога
Виявилося, що великі хижаки здатні повертатися на території, де живуть люди, і виживають навіть у густонаселених районах, поблизу великих міст. Звірі навчилися виживати серед ферм і доріг.
Причинами такого відродження хижаків автори називають: зміну ставлення людини до вовків і ведмедів (їх більше не вважають ворогами й такими, що підлягають відстрілу), політичну стабільність на континенті й єдину законодавчу базу в галузі охорони навколишнього середовища. Останній фактор допоміг вченим і представникам влади працювати над захистом тварин, не звертаючи увагу на кордони.
«Ми - не перші, хто продемонстрував здатність великих хижаків співіснувати з людьми. Але наші результати показали, що принцип поділу території між людиною і хижаками став діяти в масштабах континенту», - підкреслив Шапрон.