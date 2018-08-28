В уряді заговорили про небезпеку використання Telegram українцями

Заступник голови МІП стверджує, що ФСБ ефективно використовує Telegram у своїх спеціальних операціях.

Небезпека того, що листування українських громадян в Telegram будуть читати російські силовики, нікуди не зникла, вважає заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

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Відповідну заяву посадовець зробив у Facebook, коментуючи інформацію про те, що Telegram оновив політику використання особистих даних, і може розкрити IP-адресу та номер телефону користувача для силовиків за наявності відповідного судового рішення.

Він нагадав, що конфлікт Павла Дурова з російською владою триває вже довго.

«Однак, в той же час, ми не можемо бути впевнені в тому, наскільки теперішня адміністрація месенджеру Telegram дійсно співпрацює з владою держави-агресора», - наголосив заступник міністра.

Золотухін зазначив, що українська влада не має жодних правових важелів впливу на популярні платформи онлайн-комунікацій, такі як Google, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram та інші. Причина полягає у відсутності відповідного законодавства.

«На даний момент, немає офіційних доказів того, що переписку українських громадян у Telegram будуть читати правоохоронні органи держави-агресора за запитом. З іншого боку, небезпека цього нікуди не зникла, оскільки природа відносин між Дуровим та ФСБ не зрозуміла», - вказав заступник міністра.

«Більше того, це не заважає ФСБ використовувати Telegram як одну з найбільш ефективних платформ для використання у своїх спеціальних операціях, що ми моніторимо з травня минулого року», - підсумував Золотухін.

Раніше популярний месенджер Telegram погодився передавати особисті дані користувачів, підозрюваних у тероризмі, правоохоронним органам. Про це йдеться в новій політиці конфіденційності месенджера. Однак для цього, правоохоронці повинні мати відповідне рішення суду.

Пізніше Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що можливість розкриття даних користувачів, передбачена новою політикою конфіденційності, не розповсюджується на Росію.