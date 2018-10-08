Вчені змогли виправити ДНК миші до її народження

Вперше дослідникам вдалося виправити помилки в генетичному матеріалі піддослідного гризуна на етапі ембріона.

Редагування генів для виправлення помилок в ДНК ембріонів людей стало ближчим на один крок, оскільки вчені довели, що це цілком можливо.

Американські дослідники змогли усунути з генетичного коду миші вроджені хвороби ще до того, як гризун народився, пише The Guardian.

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В процесі був використаний інструмент генного редагування, відомий як Crispr-Cas9. З його допомогою вони виправили ген, який би спричинив відмову печінки у миші. Таким чином, тварина померла б при народженні. Цей підхід генного редагування добре показав себе під час експериментів, коли чинник хвороби вилучали з ДНК піддослідних гризунів, які вже народилися. Але це вперше дослідникам вдалося зробити це на етапі ембріона.

Втім, вчені наголошують, що знадобиться ще багато часу і роботи, перш ніж цей метод можна буде застосувати для лікування людей.

«Це дуже концептуальне дослідження. Воно одне з перших. І потрібно провести ще багато досліджень на мишах і великих тваринах, перш ніж взагалі ми задумаємося про клінічні випробування», - пояснив доктор педіатр і хірург Вільям Перантеу з Педіатричної клініки Філадельфії, який очолює дослідження генного редагування.

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Він також пояснив, що навіть якщо справа дійде до клінічного застосування, метод навряд чи можна буде використати для усунення більшості генетичних розладів у людей. Адже на даному етапі генетичне редагування працює лише у тих випадках, коли йдеться про смерть плоду після народження через генетичне відхилення.