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Вчені змогли виправити ДНК миші до її народження

19:13, 08 жовтня 2018
Наука та IT
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Вчені усунули генетичну хворобу у миші / pixabay.com

Американські дослідники змогли усунути з генетичного коду миші вроджені хвороби ще до того, як гризун народився, пише The Guardian.

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В процесі був використаний інструмент генного редагування, відомий як Crispr-Cas9. З його допомогою вони виправили ген, який би спричинив відмову печінки у миші. Таким чином, тварина померла б при народженні. Цей підхід генного редагування добре показав себе під час експериментів, коли чинник хвороби вилучали з ДНК піддослідних гризунів, які вже народилися. Але це вперше дослідникам вдалося зробити це на етапі ембріона.

Втім, вчені наголошують, що знадобиться ще багато часу і роботи, перш ніж цей метод можна буде застосувати для лікування людей.

«Це дуже концептуальне дослідження. Воно одне з перших. І потрібно провести ще багато досліджень на мишах і великих тваринах, перш ніж взагалі ми задумаємося про клінічні випробування», - пояснив доктор педіатр і хірург Вільям Перантеу з Педіатричної клініки Філадельфії, який очолює дослідження генного редагування.

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Він також пояснив, що навіть якщо справа дійде до клінічного застосування, метод навряд чи можна буде використати для усунення більшості генетичних розладів у людей. Адже на даному етапі генетичне редагування працює лише у тих випадках, коли йдеться про смерть плоду після народження через генетичне відхилення.

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Теги: #вчені#ДНК#редагування ембріонів