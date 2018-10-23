У Чорному морі виявили найстаріший у світі затонулий корабель (фото, відео)

Судно пролежало на дні моря понад 2400 років.

Археологи знайшли на дні Чорного моря корабель, який, на їхню думку, пролежав під водою понад 2400 років.

Дослідники з Британії та Болгарії вважають, що знайдений корабель довжиною 23 метри - давньогрецьке торговельне судно, передає Би-би-си.

Його щогла, штурвал та інші частини прекрасно збереглися на глибині трохи більше 2 км.

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Цьому сприяв брак кисню на такій глибині, завдяки чому органічні матеріали можуть зберігатись тисячі років, кажуть археологи.

"Я ніколи не думав, що таке можливо - корабель залишився недоторканим, пролежавши під товщею води в 2 кілометри", - розповів професор Джон Адамс, керівник проекту підводної археології Чорного моря, члени якого виявили судно.

"Це змінить наше уявлення про кораблебудування й судноплавство стародавнього світу", - заявив професор Адамс.

Археологи вважають, що затонулий корабель був торговельним судном. Раніше таке судно можна було побачити тільки на стародавніх грецьких вазах, наприклад, на "Вазі сирен", що зберігається в Британському музеї.

Раніше археологи виявили в Норвегії місце поховання вікінгів і 20-метровий корабель.