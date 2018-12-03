Колонізація інших планет може спричинити війну на Землі

Інопланетна колонія не врятує людство від ядерної війни чи повстання роботів, а екологічну катастрофу все ще можна не допустити.

Плани щодо дослідження і навіть колонізації інших планет обговорюються дедалі частіше. А розробка можливостей для польоту на Марс стала останнім часом модним хобі мільярдерів.

Ілон Маск хотів би заснувати першу людську колонію на червоній планеті у найближчі десятиліття. Хоча у найближчі сто років Марс, швидше за все, буде єдиним варіантом для переселення. Однак, колонізація планет може виявитися поганою і навіть нищівною ідеєю.

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Про це на сторінках Newsweek пише філософ з Університету Британської Колумбії Адам Мортон, який закликає розглядати як аргументи на користь космічної колонізації, так і проти неї.

Головним аргументом на підтримку задуму освоєння інших планет часто називають можливість втечі від неминучих загроз. Ядерна війна, екологічна катастрофа або повстання розумних машин можуть знищити людство на Землі. Але космічна колонія може вижити. Тож вид продовжить своє існування. Фізик Стівен Хокінг був одним із тих, хто дав найкраще наукове обґрунтування для цієї точки зору. Але у неї все одно є серйозні прорахунки. Важко уявити, щоб навіть постапокаліптична Земля стала більш ворожим середовищем для земного ж життя, ніж Марс чи інші місця в сонячній системі. Але можна проігнорувати це і допустити, що колонія дійсно має розумні шанси на виживання. Чи справді гіпотетична небезпека виправдовує створення її у найближчий час? На думку Мортона, це не так.

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Одна із загроз для людського виду – це ядерна і біологічна війна, в ході якої одна країна чи етнічна група боялася б чи ненавиділа іншу настільки, що скинула б на неї ядерні бомби чи смертельні віруси. За поганим сценарієм, агресор досягає успіху. Мільйони людей гинуть, а територія, на якій вони жили, стає безлюдною. За найгіршим же сценарієм інша сторона встигає завдати удар у відповідь. Або ж зараза виходить з-під контролю, розповсюджується, спричиняючи вимирання всіх. Але люди в цей час вижили на Марсі. Що це за люди? Серед населення колонії теж будуть представники різних етнічних груп. Тому міжнародна війна на Землі, метою якої було б винищення цілого етносу, тривала б на іншій планеті теж. Зрештою, збудувати ракети для відправки бомб легше, ніж для транспортування людей. Тож хтось досить божевільний, щоб натиснути на «червону кнопку» на Землі, цілком реально може скерувати космічну міжпланетну зброю для винищення ворогів, де б вони не були. Тож колонія не буде безпечним місцем.

У всякому разі, вона не буде настільки безпечною, щоб її заснування було кращим виходом, ніж робота над зниженням вірогідності нищівної війни на Землі. Гірше, будь-які рішучі спроби однієї країни заснувати інопланетну колонію стануть сигналом для її ворогів про те, що вона вірогідно готується до виживання після нищівної війни. А це не захистить людство, а навіть навпаки.

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Інша небезпека – повстання розумних роботів. Але, знову ж таки, втекти від цього в космосі не можливо. Космічні подорожі і управління колонією на іншій планеті будуть вимагати широкого застосування комп’ютерних систем. Ще під час польотів на Місяць людству в пригоді стали комп’ютери, а сьогодні це навіть більш критично важливо. Люди грають незамінну роль у плануванні і розробці технологій. Але під час самого космічного польоту активна роль космонавтів сильно скорочується. Можна гіпотетично уявити, що надзвичайно розумний штучний інтелект вирішив доцільним поставити під загрозу людську цивілізацію. Розширення цієї цивілізації за рахунок освоєння інших планет буде гостро залежати від земного комп’ютерного обчислення.

Якщо хакери з плоті і крові можуть проникати у мережі, щоб створити серйозні проблеми, то для суперздібного штучного інтелекту це взагалі буде не проблема. Не залежно від мотивів, розумні повсталі машини зможуть використати кіберможливості для того, щоб завдати шкоди людям. І космос їх не зупинить.

Третя загроза – екологічна. Ми виснажуємо клімат і забруднюємо океани. Ми можемо розвинути технологію, яка зменшить чи навіть ліквідує цю загрозу. Це буде легше, ніж розробляти технології для виживання на Марсі, де людям доведеться вирощувати продукти і синтезувати кисень у дуже холодному і похмурому середовищі без захисту від радіації і з обмеженим доступом до води. Крім того, щоб створити генетично диверсифіковану і здатну до самостійного виживання колонію, знадобиться чимало ракет з людьми. Ілон Маск говорить про 10 тисяч польотів для транспортування потрібної кількості колоністів на Марс. А для деяких планет знадобиться навіть більше. І це лише для того, щоб запустити процес. Навряд чи земній атмосфері підуть на користь всі наслідки масштабного виробництва під час підготовки до численних космічних польотів. Навіть тут колонізація вірогідно зробить умови на Землі ще більш суворими.