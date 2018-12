Названо найпопулярніші YouTube-відео за 2018 рік в Україні та світі

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2018 році зібрав хіт групи Kazka "Плакала".

Компанія Google представила YouTube Rewind 2018 – найпопулярніші відео року на YouTube в світі та Україні.

Цей рік запам'ятається моментами, пов'язаними зі знаменитостями. У лютому Кайлі Дженнер здивувала світ відео To Our Daughter, 11-хвилинним фільмом про подробиці своєї вагітності і народження маленької Стормі, який подивилися більше 53 мільйонів разів тільки за перший тиждень, і це зробило його найбільш популярним немузичним відео на YouTube в світі в 2018 році.

Вілл Сміт знімає свої відео по всьому світу. І так, він вистрибнув з вертольота над Гранд Каньоном на спір. Ріанна почала випускати щотижневі поради з макіяжу. І, звичайно ж, пряма трансляція виступу Бейонсе на фестивалі Coachella – яке тепер відоме як #Beychella – дала фанам, незалежно від того, де вони перебувають, можливість стати свідками цього грандіозного шоу.

У списку найбільш популярних відео року представлені як вже популярні зірки YouTube, так і нові: наприклад, комік з Індії Аміт Бхадана всього за один рік залучив до свого каналу 11 мільйонів користувачів, що підписалися, а майже двогодинний фільм від Lâm Chấn Khang став справжньою сенсацією у В'єтнамі.

У цілому перша десятка відео зібрала понад 673 мільйони переглядів.

Топ-10 відео 2018 року в світі

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. we broke up

4. Walmart yodeling kid

5.Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

