Вчені пояснили, що відбувається з мозком перед смертю і звідки береться світло в кінці тунелю

Вся річ у тому, як різні ділянки мозку взаємодіють між собою, коли людини перебувають у передсмертному стані.

У нескінченній гонитві за відповідями на питання про загробне життя люди, які пережили близький до смерті досвід, можуть запропонувати хоч якісь підказки.

Ті, хто відчув на своєму плечі руку смерті, часто говорять про потойбічні події, в ході яких вони бачать світло в кінці довгого тунелю, зустрічають померлих родичів чи покійних домашніх тварин. Але попри те, що все це звучить досить химерно і надприродно, експерти кажуть, що наука може пояснити, чому люди все це бачать і що відбувається насправді.

Про це пише Newsweek, додаючи, що близький до смерті досвід – це психологічна подія з містичними елементами. Зазвичай він виникає у людей при смерті або під дією інтенсивного фізичного чи емоційного болю. Подібний ефект може виникнути також після серцевого нападу чи ураження мозку або ж під час медитації чи втрати свідомості через падіння кров’яного тиску. Явище досить поширене. Третина людей, які були близькі до смерті, розповідають, що переживали щось подібне.

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Серед спільних характеристик люди описують відчуття задоволення, фізичного відділення від тіла, швидкий рух через довгий темний тунель і перехід у яскраве світло. Культура і вік теж можуть вплинути на те, що люди бачать, коли переживають близький до смерті досвід. Приміром, індійці часто розповідають про зустрічі з індуїстським богом мертвих Ямою у той час, як американці говорять про розмову з Ісусом Христом. Діти часто описують контакти з друзями і вчителями «у світлі». Більшість описаних близьких до смерті досвідів мають позитивний характер. Вони навіть допомагали людям подолати страх смерті, мотивували до життєствердної позиції і кращої якості життя. Однак, у деяких людей ефект був негативним і супроводжувався відчуттям втрати контролю, впевненість у своєму небутті, картинки мали пекельний характер або відтворювали суд, який проводила вища істота.

Чому ж близький до смерті досвід виникає? Неврологи Олаф Бланке і Себастьян Дієгуц розрізняють два типи таких ефектів. Один з них пов’язаних з лівою півкулею мозку і характеризується зміненим відчуттям часу і враженням перебування в польоті. Другий тип диктує права півкуля. Під час нього люди говорять з духами, чують голоси, звуки і музику. Хоча поки не зрозуміло, що визначає виникнення різних ефектів у різних людей, вчені можуть сказати напевне, що різна взаємодія між різними ділянками мозку спричиняють цей різний досвід.

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Скроневі долі також відіграють важливу роль. У мозку вони відповідають за обробку сенсорної інформації і пам’ять. Тому аномальна активність у цих районах може спричинити виникнення дивних відчуттів і марень. Втім, попри існування кількох теорій, які пояснюють виникнення близького до смерті досвіду, дістатися до остаточної розгадки поки не вдалося.