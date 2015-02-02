Відмова кусатися захистила людство від вірусів

Причина такого посиленого захисту від вірусів - у тому, що предки людини почали активно користуватися знаряддями і перестали кусати своїх ворогів (а також тварин, на яких вони полювали). передає lenta.ru із посиланням на журнал Retrovirology.

Незважаючи на захист з боку організму, ретровірусам іноді вдається заразити статеві клітини людини, і генетичний код вірусу включається в геном тварини, передаючись із покоління в покоління. Дивно, що такі ендогенні ретровіруси (ЭРВ) практично нешкідливі для здоров'я людини, тоді як у інших тварин вони стають причиною раку та інших хвороб.

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Щоб пояснити цей факт, група американських вчених порівняла час перебування ретровірусів у геномі людини та 39 інших видів (у тому числі шимпанзе, дельфінів та панд). Датування вони провели шляхом порівняння двох крайніх ділянок провірусу: під час вторгнення у ДНК господаря ці краї ідентичні, але накопичення випадкових мутацій з часом посилює відмінності між ними.

Виявилося, що за останні десять мільйонів років у геном людини та інших приматів потрапило набагато менше ретровірусів, ніж в інших ссавців. Більше того, за останні три мільйони років у ДНК людини взагалі не потрапляли нові ЭРВ. На думку вчених, причиною цього є еволюція поведінкових стратегій: наші предки перестали кусати один одного, а здобич на полюванні стали вбивати списами (а потім готувати м'ясо на вогні). Внаслідок цього кількість контактів із кров'ю різко скоротилося - а більшість вірусів передається як раз через кров.

Проте вчені попереджають, що в останні п'ятдесят років ця тенденція змінилася. Вони вказують на вірус гепатиту С, який переноситься через кров, і наголошують, що частота контактів людини із цією речовиною знову зросла (через практику ін'єкцій та переливання крові).

Раніше УНІАН повідомляв, що США вклали 2 млн доларів у вивчення вірусів і бактерій в Україні.