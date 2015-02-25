Європол викрив кіберзлочинців, що зламали близько 3,2 млн комп'ютерів

Таким чином було завдано удару по так званому ботнету Ramnit, мережі комп'ютерів, заражених шкідливими програмами, повідомляє українська служба DW із посиланням на інформаційне агентство Reuters.

Центр працював зі слідчими з Німеччини, Італії, Нідерландів та Великобританії. В операції також взяли участь компанії Anubisnetwork, Microsoft і Symantec, які повідомили, що близько 3,2 млн комп'ютерів були зламані.

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"Ми працювали разом, щоб вимкнути контрольні сервери мережі у різних країнах Європейського Союзу", - розповів начальник відділу операцій у центрі боротьби з кіберзлочинністю Пол Гіллен. В результаті злочинці втратили контроль над інфраструктурою, яку вони використовували.

Програми шкідники, встановлені через необережне поводження зі спамом або зараженими веб-сайтами, дозволяли хакерам брати під контроль комп’ютери і використовувати їх для злочинної діяльності.

Комп'ютери по всьому світу були заражені цим ботнетом, але більшість припадала на Великобританію. Зараження почалося ще у 2012 році.

Слідство триває, тому Гіллен сказав, що він не може прокоментувати можливі арешти підозрюваних, оскільки це може зашкодити поліцейським операціям.

Раніше УНІАН повідомляв, що український уряд підписав угоду з Microsoft про співпрацю у галузі кібербезпеки.