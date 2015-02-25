Європол викрив кіберзлочинців, що зламали близько 3,2 млн комп'ютерів
Операцією керував Центр боротьби з кіберзлочинністю Європолу зі своєї штаб-квартири в Гаазі.
Таким чином було завдано удару по так званому ботнету Ramnit, мережі комп'ютерів, заражених шкідливими програмами, повідомляє українська служба DW із посиланням на інформаційне агентство Reuters.
Центр працював зі слідчими з Німеччини, Італії, Нідерландів та Великобританії. В операції також взяли участь компанії Anubisnetwork, Microsoft і Symantec, які повідомили, що близько 3,2 млн комп'ютерів були зламані.
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"Ми працювали разом, щоб вимкнути контрольні сервери мережі у різних країнах Європейського Союзу", - розповів начальник відділу операцій у центрі боротьби з кіберзлочинністю Пол Гіллен. В результаті злочинці втратили контроль над інфраструктурою, яку вони використовували.
Програми шкідники, встановлені через необережне поводження зі спамом або зараженими веб-сайтами, дозволяли хакерам брати під контроль комп’ютери і використовувати їх для злочинної діяльності.
Комп'ютери по всьому світу були заражені цим ботнетом, але більшість припадала на Великобританію. Зараження почалося ще у 2012 році.
Слідство триває, тому Гіллен сказав, що він не може прокоментувати можливі арешти підозрюваних, оскільки це може зашкодити поліцейським операціям.
Раніше УНІАН повідомляв, що український уряд підписав угоду з Microsoft про співпрацю у галузі кібербезпеки.