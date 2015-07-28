Неякісні вакцини сприяють еволюції патогенних вірусів - вчені

Молекулярні біологи розкрили тривожний феномен – деякі неякісні вакцини, у тому числі більшість ветеринарних вакцин від грипу, не лише не допомагають організму остаточно перемогти патогенні віруси, але й сприяють еволюції їх найбільш небезпечних форм, про це повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал PLOS Biology.

"Найбільш заразні штами пташиного грипу, які сьогодні спустошують цілі птахоферми по всьому світу, можуть вбити не щеплену птицю лише за три дні. У США і в Європі заражену птицю знищують, і вірус не може продовжити еволюцію. Жителі Південно-Східної Азії замість цього вакцинують птахів, використовуючи неякісні вакцини, що може сприяти еволюції грипу в більш смертоносні форми", — заявив Ендрю Рід (Andrew Reed) з університету штату Пенсільванія в Філадельфії (США).

Рід та його колеги знайшли перші підтвердження вкрай суперечливої та популярної серед противників вакцинації ідеї, що подібні препарати можуть прискорювати еволюцію патогенних вірусів, намагаючись розкрити коріння загадкової епідемії, так званої хвороби Марека, на фермах курей в США.

Ця хвороба, яку спричинає вірус герпесу, була донедавна досить рідкісним гостем на птахофермах, а її поява не призводила до масової загибелі птахів. Сьогодні вона зустрічається ще рідше через вакцинації, розпочаті у 1970-х роках, проте вірус став набагато небезпечнішим і зараження щеплених птахів зазвичай призводить до їх загибелі за 10 днів після початку інфекції.

Головна особливість вакцини, яку фермери застосовують для захисту птахів від вірусу - імунітет, який вона виробляє, не є повноцінним – він не запобігає поширенню вірусу захищеною від особини до інших курей.

Вчені припускають, що подібні умови можуть сприяти еволюції вкрай небезпечних і патогенних штамів вірусу, які не змогли б вижити в незахищеній популяції птахів, оскільки вони вбивали б їх занадто швидко, щоб ефективно поширюватися по планеті.

Група Ріда перевірила цю гіпотезу, порівнявши що відбувалося з найбільш заразними штамами вірусу Марека в організмі вакцинованих і невакцинованих птахів. Як показали ці спостереження, щеплені птахи викидали до навколишнього їх середовища велику кількість вірусних частинок, які змогли проникнути до організму курей контрольної групи, які жили в клітках навколо, заразити і вбити їх.

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Коли вчені заражали цим вірусом нещеплених птахів, ті вмирали занадто швидко для того, щоб їх організм почав виділяти вірус Марека до навколишнього середовище, тим самим запобігаючи подальшому поширенню інфекції та розвитку вірусу. Це, як вважають вчені, демонструє на практиці, що неякісна вакцинація не лише не стримує поширення інфекції, але і дозволяє їй ставати більш небезпечною і заразною, ніж це можливо в нормальних умовах.