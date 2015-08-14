Одяг майбутнього: вчені створили дешеву світлодіодну тканину

Завдяки буму електроніки, яка носиться, швидкий розвиток відбувається і в сфері виробництва електронних дисплеїв, призначених для інтеграції в одяг і текстиль, пише Hi-News.ru.

Проте зараз для виробництва світлодіодів, розроблених для використання в якості еластичних і поверхонь, які деформуються, на одязі (і навіть дисплеях, спеціально розроблених з урахуванням біосумісності), як і раніше використовуються тверді матеріали для захисної оболонки електролюмінісцентного матеріалу.

Інженери з Корейського провідного науково-технічного інституту (KAIST) створили волокнисті світлодіоди, які можна вшивати або вплітати безпосередньо в саму фабричну тканину.

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Для виробництва нових світлодіодних ниток вчені почали з волокна поліетилентерефталату, який вони кілька разів занурили у розчин з провідного органічного полімеру PEDOT: PSS (полі-3,4-етилендиокситиофен) і полістиренсульфонату, а потім висушували при температурі 130 градусів Цельсію протягом 30 хвилин. Після чого матеріал знову помістили в жовтий розчин, але вже з полі-p-феніленвінілеа і органічного полімеру, що формує LED - і OLED-світлодіоди. Знову висушили отриманий матеріал і, врешті-решт, покрили нитки складом з фториду літію/алюмінію (LiF/Al).

Вчені заявляють, що цей створений ними процес є більш ефективним способом нанесення світлодіодних матеріалів на маленькі циліндричні структури, порівняно з будь-яким методом термообробки. На думку дослідників, ретельний контроль швидкості витягування волокна із розчину дозволяє контролювати товщину осадження аж до сотих тисячних частки нанометра.

Вчені вважають, що їх метод виробництва волоконних світлодіодів може прискорити комерціалізацію дисплеїв, так як процес можна автоматизувати і зробити зовсім недорогим. У цьому випадку налагодити масовий випуск волоконних світлодіодів буде так само просто, як і сьогоднішнє виробництво нейлонового або поліетиленового волокна.