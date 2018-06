Microsoft припинив оптові продажі Windows XP

Відучора припинено постачання операційної системи (ОС) Windows XP корпорації Microsoft великим комп`ютерним ритейлерам. Тепер на комп`ютерах, виготовлених Dell Inc. і Hewlett-Packard Co., буде встановлена одна з версій останньої розробки компанії - системи Windows Vista, передає Associated Press. Користувачі, які хочуть мати на своїх машинах стару ОС, тепер мусять купувати ліцензійні версії Vista Ultimate або Vista Business і вже після цього міняти її на Windows XP.

Утім, невеликі компанії з виробництва персональних комп`ютерів як і раніше постачатимуть машини з передвстановленою Windows XP. Також стара ОС встановлюватиметься на наддешевих ПК, таких як Asus Eee.

Нагадаємо, група користувачів ПК, незадоволених роботою нової ОС від Microsoft, оприлюднила в Мережі петицію, що закликає керівництво компанії зберегти XP, поки не з`явиться нова розробка - Windows 7. Сама Microsoft чекає виходу Windows 7 приблизно в 2009 р.

Минулого тижня віце-президент Microsoft Білл Вегте пообіцяв, що Microsoft припинить випуск допоміжних патчів, що виправляють помилки в Windows XP, в квітні 2014 р., а не в 2009-му, як повідомлялося раніше.

Останній великий пакет оновлень Service Pack 3 для Windows XP вийшов 21 квітня 2008 р.

РосБізнесКонсалтинг