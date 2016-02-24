Вчені назвали найдавнішу тварину на Землі

До такого висновку прийшли дослідники з Массачусетського технологічного інституту: зроблений ними генетичний аналіз підтвердив, що саме губки дали органічні молекули, виявлені в каменях віком 640 млн років, передає Lenta.ru.

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Більшість скам'янілих решток тварин належить епосі, яка почалася близько 540 млн років тому - кембрію. Швидкий за геологічними мірками перехід від простих одноклітинних до складних багатоклітинних організмів (так званий «кембрійський вибух») продовжує викликати питання у вчених.

Американські дослідники працювали з молекулярними закам'янілими рештками - ліпідом 24-ізопропілхолестаном, однією з модифікацій холестерину. Ці молекули знаходять в аномально високих кількостях в породах кембрію і докембрію. Зокрема, 24-ізопропілхолестан виявили в каменях в Омані віком 640 млн років.

Відомо, що цей ліпід виробляють деякі сучасні водорості і губки. Щоб зрозуміти, хто робив це в докембрії, вчені виявили ген, відповідальний за виробництво 24-ізопропілхолестану. Вони порівняли геноми 30 організмів - рослин, грибів, водоростей і губок. Потрібний ген (SMT) знайшовся лише у губок і водоростей декількох видів - точніше, вони володіли зайвою його копією.

Нарешті, біологи визначили, що додаткову копію SMT губки отримали істотно раніше водоростей - як раз 640 млн років тому. Таким чином, саме вони, ймовірно, є найдавнішими на планеті тваринами.