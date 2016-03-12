NASA показало знімок поверхні Плутона, де спостерігається сублімація метанового льоду

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Лента.ру.

На знімку, представленому агентством, на південь від гірських хребтів Пірі на кордоні з однойменним плато фіолетовим кольором позначені регіони сублімації метанового льоду. Сублімуючись, він відкриває водяний лід, що ховається під ним, змушуючи відступати скелі на південь і збільшуючи рівнину.

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Описана територія досліджена науковим інструментом LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array) станції на відстані 33,9 тисячі кілометра від Плутона 14 липня 2015 року за 45 хвилин до мінімального зближення New Horizons з карликовою планетою.

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Раніше УНІАН повідомляв, що станція New Horizons виявила на Плутоні гірський хребет, піки якого покриті метановим снігом. Екзотичні рельєфи розташовані на території, що отримала неофіційну назву регіону Ктулху.