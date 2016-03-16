Вчені підтвердили існування надгіганта з нейтронною зіркою всередині

Присвячений дослідженню препринт автори опублікували на сайті arXiv.org, передає Лента.ру.

Вчені провели повторний аналіз даних фотометричних каталогів і наступних з них висновків про характер руху об'єкта HV2112 в межах Малої Магелланової хмари. Астрофізики прийшли до висновку, що параметри руху і фотометрія небесного тіла дозволяють віднести його до об'єкту Ландау-Торна-Житков.

Небесне тіло HV2112 вперше було виявлено в 2014 році за допомогою оптичних 6,5-метрових телескопів Обсерваторії Лас-Кампанас в Чилі. Вчені вивчили спектри об'єкта з Малої Магелланової хмари і виявили в них аномально високий вміст ліній, що відповідають рубідію, літію та молібдену.

Читайте такожУчений заявив про існування ще однієї планети-гіганта в Сонячній системі

Висока температура червоних надгігантів, до яких, як вважалося, відноситься HV 2112, дозволяє їм утримувати кожен з цих елементів, але, як правило, не всі три одночасно і не в такій великій кількості. Наявний розподіл хімічних елементів свідчить на користь того, що зірка HV 2112 є об'єктом Ландау-Торна-Житков.

Такі об'єкти можуть утворюватися в результаті входження нейтронної зірки в зовнішні шари вмираючої зірки-компаньйона (червоного надгіганта) і аккреції на себе її речовини. Подальша еволюція системи залежить від співвідношень параметрів зірок і може призвести, зокрема, до утворення об'єкта Ландау-Торна-Житков.

Читайте такожХаббл знайшов найбільш віддалену з виявлених галактик - ВВС

Зірка на стадії об'єкта Ландау-Торна-Житков може перебувати близько тисячі років. Подальша еволюція системи призводить до вибуху наднової і утворення двох релятивістських об'єктів (наприклад, пульсара і нейтронної зірки, що обертаються на великій швидкості відносно загального центру мас, який сам рухається з високою швидкістю).

Кіп Торн і Анна Житков описали такі об'єкти в 1977 році. Ще раніше, у своїй статті 1932 року «До теорії зірок», радянський фізик Лев Ландау передбачив існування нейтронних зірок, а в роботі «Про джерела зоряної енергії», опублікованій в 1938 році в журналі Nature, припустив існування нейтронних зірок з ядром.

Читайте такожВчені виявили дві гігантські планети у зірки в сузір'ї Великого Пса

В даний час число кандидатів в об'єкти Ландау-Торна-Житков не перевищує п'яти. Виявлені особливості спектра роблять зірку HV 2112 найвірогіднішим претендентом на роль подібних структур. До інших кандидатів, наприклад, належать об'єкти U Aquarii, VZ Sagittarii і, ймовірно, GRO J1655-40.