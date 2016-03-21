Apple презентує нові гаджети (подію завершено)

Сьогодні Apple презентує новий смартфон iPhone SE і планшет iPad Pro.

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Все дійство відбувається в містечку Купертіно у Каліфорнії, саме тут розташована штаб-квартира компанії.

Очікується, що "зіркою" програми стане новий телефон iPhone SE (Special Edition). Якщо не враховувати 4-дюймовий дисплей, це, фактично, зменшена версія iPhone 6s.

Також чекаємо презентації нової версії iPad, оновлених ремінців для AppleWatch і нових додатків.