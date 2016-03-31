Українська антарктична експедиція вирушає на станцію "Академік Вернадський"

12 учасників експедиції будуть займатися науково-дослідною роботою і модернізувати станцію (заплановано поліпшити зв'язок "Академіка Вернадського" з Україною), повідомляє BBC Україна.

Керівник експедиції Микола Старинець зимуватиме на станції вже увосьме.

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Вперше з українською експедицією вирушає група турецьких вчених, які проводитимуть в районі станції свої дослідження протягом підготовки від'їзду звідти попередньої, 20-ї української експедиції.

Станцію заснувала британська експедиція у 1930-х роках на острові Галіндез поблизу берегів Антарктичного півострова. Пізніше її назвали "Фарадей". У 1996 року Британія передала її Україні, і станцію перейменували на "Академік Вернадський".