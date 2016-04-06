До України докотилася хвиля Facebook-віруса

Як пише Watcher.com.ua, процес зараження виглядає так: користувач отримує повідомлення про те, що хтось з його друзів зробив пост і тегнув його. В самому пості розміщено нібито відео з фотографією людини, яка вас тегнула, коли ви клацаєте на відео – потрапляєте на сайт, де до вашого браузера встановлюється розширення (нам відомі поки що факти зараження користувачів з браузером Chrome, але інші браузери теж можуть бути вразливі).

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"Якщо ви клацнули на відео, а воно може потрапити до вас як через пост друга, так і через приватне повідомлення, і користуєтесь браузером Chrome – дуже висока ймовірність, що ви вже почали розсилати повідомлення вашим друзям з цим вірусом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потім потрібно відкрити список встановлених в браузері розширень (chrome://extensions) і видалити ті, які ви не встановлювали самостійно, або викликають у вас підозру. Наприклад, April First Prank Toolkit.

Далі необхідно видалити всі пости, де ви тегнули ваших друзів та приватні повідомлення.