Росія зібралася підкорювати Юпітер

Запуск передбачається здійснити з допомогою нової ракети-носія важкого класу "Ангара-А5" і розгінного блоку КВТК, повідомляє РИА Новости.

"Російський проект "Леополіс-П" передбачає створення і запуск двох космічних апаратів: "Лаплас-П1" і "Лаплас-П2", призначених для дистанційних і контактних досліджень планетної системи Юпітера і його природного супутника Ганімеда. Одним із завдань орбітального апарату стане картографування поверхні Ганімеда з орбіти штучного супутника і збір даних для вибору місця посадки посадкового модуля", — зазначають автори проекту в корпоративному виданні "Вісник НВО імені Лавочкіна".

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За задумом творців, виведення двох космічних апаратів на відлітну траєкторію буде здійснено з допомогою ракети-носія "Ангара-А5" і розгінного блоку КВТК.

Нагадаємо, віце-прем'єр Дмитро Рогозін заявив, що Росія відстає від США в космічній галузі в дев'ять разів. Виступаючи на колегії Міністерства промисловості і торгівлі, що займається космосом і ВПК віце-прем'єр Дмитро Рогозін критично оцінив стан справ у космічній галузі.

"Навіть якщо підвищити продуктивність в півтора рази, все одно їх ніколи не наздоженемо", - зазначив він.

Раніше глава РоскосмосуІгор Комаров повідомив, що фінансування федеральної космічної програми 2016-2025 років може скоротитися до 2 трильйонів рублів під впливом нових економічних умов".