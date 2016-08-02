Вчені встановили, що важкі хвороби можна вилікувати, "обдуривши" нервову систему людини

Таку думку висловили вчені, передає Бі-бі-сі. В ході експериментів над тваринами вчені закріплювали навколо нерва мініатюрні силіконові накладки з електродами, а потім впливали на нього за допомогою джерела живлення.

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Результати одного з проведених тестів показали, що це може допомогти при лікуванні цукрового діабету другого типу, коли тіло людини ігнорує гормон інсулін.

Вчені зосередили свою увагу на наборі хімічних сенсорів, що знаходяться поруч з сонною артерією. Ці сенсори заміряють рівень цукру та інсуліну в крові, а потім за допомогою нервових сигналів посилають ці дані в мозок, щоб той зміг координувати реакцію організму на рівень глюкози.

"Нейронні сигнали зростають при діабеті другого типу. Тому коли ми блокували ці сигнали у хворих на діабет лабораторних щурів, чутливість їхніх тіл до інсуліну відновилася", - розповів Кріс Фамм, віце-президент GlaxoSmithKline за биоэлектронике.

Судячи за даними досліджень, той же принцип повинен працювати і у разі інших захворювань.

"Це не якесь вузькоспеціальное відкриття, це потенційно може стати абсолютно новим типом терапії", - вважає Фамм. Однак він також підкреслює, що поки дослідження дають вченим лише поверхневу картину того, як нервові сигнали впливають на поведінку людського тіла.

Дослідники вважають, що це не просто питання "включення і виключення" якихось нервів - тут мають значення і обсяг, і ритм нервових сигналів.

І навіть якщо такий метод лікування можливий в теорії, то для його практичного застосування доведеться виконати величезну роботу.

Набори для "обману" нервової системи повинні бути мініатюрними, які зможуть індивідуально підлаштовуватися під нерви кожного пацієнта, досить міцними і мати потужну батарею. "Я думаю, що через 10-20 років такі невеликі і високоточні набори можна буде видавати прямо на прийомі у лікаря", - вважає Фамм.

"Біоелектронна медицина - це нова ера в терапії. Успіх у цій галузі буде залежати від злиття глибоких пізнань в біології хвороб і новітніх надмініатюрних технологій, - говорить технічний директор Verily Брайан Отіс. - Це дозволить нам застосовувати наші знання у сфері малопотужних, мініатюрних способів аналізу даних для потенційного лікування багатьох захворювань з більш високою точністю і кращими результатами".

Компанія Galvani Bioelectronics планує отримати дозвіл на використання нової методики лікування вже через 7 років. За розробками також стоять GlaxoSmithKline і Verily (раніше - частина Google, Life Sciences).