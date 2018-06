Міжнародний астрономічний союз присвоїв астероїду ім'я соліста групи Queen Фредді Мерк'юрі

Як повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Telegraph, гітарист групи Брайан Мей оголосив про це на барвистій вечірці на честь 70-річчя співака в швейцарському містечку Монтре, де група записувала свої альбоми, а сам співак провів 13 років.

«Я щасливий оголосити, що Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу присвоїв астероїду 17473, відкритого в 1991 році, ім'я Фредді, в день його 70-річчя», - оголосив гітарист, який сам є астрофізиком за фахом. Заяву Мея можна поачити на офіційному каналі музиканта.

«Відтепер цей об'єкт буде відомий, як астероїд 17473 Фредді Мерк'юрі, це зроблено на знак видатного впливу, який справив Фредді на світ», - додав музикант.

Читайте такожУ NASA уточнили терміни висадки астронавтів на астероїд

Астероїд, названий на честь співака, знаходиться в Головному поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера і має в поперечнику 3,5 км.

Блиск астероїда приблизно в 10 тис. разів слабкіший блиску, який можна помітити неозброєним оком, тому для його спостереження потрібен добрий телескоп.

Читайте такожВід SpaceX зажадають $50 мільйонів за втрату супутника при вибуху ракети

Показуючи сертифікат про найменування астероїда, Джоел Паркер з Південно-Західного дослідницького інституту США згадав рядок з популярного хіта Queen «don't stop me now»: «Фредді співав: «i'm a shooting star leaping through the sky» — і тепер це стало правдою, як ніколи».

У заяві Міжнародного астрономічного союзу сказано, що астероїду присвоєно ім'я Мерк'юрі, так як «голос і діапазон вокалу стали відмінною рисою його виконання і він вважається одним з найбільших рок-виконавців за всю історію".