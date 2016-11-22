Mail.ru припиняє обмін трафіком з Україною

Про це пише ЛІГА.net з посиланням відразу на декількох гравців ринку.

Як повідомив редакції директор з розвитку української точки обміну трафіком UA-IX (Укрмот) Михайло Половинка, Mail.ru надіслала їм повідомлення, згідно з яким група компаній припиняє доставку трафіку в Україну з 20 грудня.

Читайте такожGoogle відкрив доступ до сервісу захисту від DDOS-атак

"За їх словами, транспорт в Україну їм дорого", - уточнив Половинка причину відключення від UA-IX.

Аналогічний лист прийшов і в точку обміну Giganet.UA, яка попередила інших учасників обміну трафіком про вихід Mail.ru: "Шановні учасники Giganet.UA! На прохання компанії Mail.ru сповіщаємо Вас, що компанія Mail.ru перестає приносити свій трафік в Україну. Відповідно, з 20.12.2016 їх анонсів не буде на Giganet.UA. Прохання спланувати міграцію свого трафіку".

За приблизними підрахунками Половинки, відключення від українських точок обміну трафіком допоможе Mail.ru зекономити на доставці трафіку приблизно 50 000 Євро на місяць. При цьому альтернативні з'єднання з Mail.ru, за який група нічого не платить, збережуться.

Ще один співрозмовник редакції не виключає політичних причин: "Mail.ru могли просто сказати: геть з точок України". Щоб не чекати такого повороту, холдинг міг самостійно прийняти рішення, пояснивши його необхідністю економії на трафіку.