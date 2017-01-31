Вчені пояснили походження регіону Ктулху на Плутоні

Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature Astronomy.

Вчені припустили, що темна область на планеті сформувалася, коли карликова протопланета зіткнулася зі своїм протосупутником, який був приблизно втричі легшим за сучасний Плутон.

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У результаті цього поверхня першого об'єкта розігрілася до 50 градусів за Цельсієм і вище. Це створило сприятливі умови для запуску хімічних реакцій полімеризації, що породили з'єднання, які спостерігаються в сучасному регіоні Ктулху.

До своїх висновків учені прийшли, провівши гідродинамічне моделювання, а також лабораторні експерименти, що імітують стародавні умови. Фахівці вважають, що механізм, запропонований для пояснення природи регіону Ктулху на Плутоні, справедливий і для інших об'єктів поясу Койпера.