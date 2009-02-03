Іран запустив свій перший супутник

Іран вивів на орбіту за допомогою своєї ракети-носія Safir перший вітчизняний супутник, повідомляє державне телебачення.

«Запуск першого вітчизняного супутника «Надія» - це значне досягнення іранських учених, чиї можливості обмежені санкціями ООН», - повідомив телеканал, що веде відеорепортаж запуску.

В даний час на Іран накладені санкції ООН у зв`язку з підозрами про підготовку Тегераном виробництва ядерної зброї, відзначає “Газета.ру” з посиланням на Reuters