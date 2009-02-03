Іран запустив свій перший супутник
08:21, 03 лютого 2009Наука та IT
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«Надію» назвали значним досягненням
Іран вивів на орбіту за допомогою своєї ракети-носія Safir перший вітчизняний супутник, повідомляє державне телебачення.
«Запуск першого вітчизняного супутника «Надія» - це значне досягнення іранських учених, чиї можливості обмежені санкціями ООН», - повідомив телеканал, що веде відеорепортаж запуску.
В даний час на Іран накладені санкції ООН у зв`язку з підозрами про підготовку Тегераном виробництва ядерної зброї, відзначає “Газета.ру” з посиланням на Reuters
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