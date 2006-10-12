Перебування людей на Землі не залишить помітних слідів

У разі, якщо з тих чи інших причин люди раптом зникнуть з Землі, то вже за 200 тисяч років на планеті не залишиться слідів їх перебування. Такі дані містяться в дослідженні, оприлюдненому журналом New Scientist, повідомляє британська The Times.

За прогнозами науковців, одразу після зникнення людства природа почне відвойовувати у цивілізації свої права.

Протягом перших двадцяти років під шаром рослинності остаточно зникнуть сільськогосподарські угіддя, грунтовки, вулиці сіл і невеликих міст. Утім, міста-гіганти, такі як Лондон чи Бірмінгем, протримаються ненабагато довше і вже за 50 років заростуть бур`яном.

Житло людини зникне також швидко. Раніше за інші попадають дерев`яні будинки, під`їдені деревними комахами. Конструкції із сталі і стекла, що формують обличчя сучасних міст, остаточно розваляться протягом 200 років. Цегляні і кам`яні будинки простоять довше, але навіть від єгипетських пірамід за 1000 років після зникнення людини залишаться одні руїни.

Викиди вуглекислого газу ще сто років чинитимуть вплив на клімат, але вже за 1000 років природа повернеться до стану, що передував епосі індустріалізації.

Найбільш стійкі з хімічних відходів протримаються до 200 тисяч років.

Найдовше - приблизно два мільйони років - про людину нагадуватимуть радіоактивні відходи. Проте, як зауважують автори дослідження, навряд чи комусь спаде на думку пов`язати їх з Homo sapiens, від якого на той час сліду не залишиться.