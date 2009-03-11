У світовій павутині почастішали випадки кіберсквотерства

Випадків шахрайства у світовій павутині стає значно більше, зазначається в звіті фірми MarkMonitor, яка відстежує використання брендів, а також торговельних марок. Найпоширенішою формою шахрайства є реєстрація нових доменних імен для їх подальшого перепродажу.

У 2008 році, згідно з офіційними даними, кількість випадків кіберсквотингу збільшилося на 18%. За весь минулий рік було повідомлено про 1 722 133 домени, які у такий чи інший шлях порушують права на різні торговельні марки. Крім того, 80% кіберсквотерських сайтів, які існували в 2007 році, досі залишаються активними.

За словами Фредеріка Фелмана, головного фахівця з маркетингу фірми MarkMonitor, "той факт, що саме 80% фішингових сайтів, виявлених минулого року, як і раніше залишаються активними, свідчить про економічну вигоду такого роду діяльності".

Фахівці MarkMonitor рекомендують власникам брендів рішуче боротися з тими фізичними особами або компаніями, які привласнюють чужі торговельні марки або імена доменів.

Серед найбільш вживаних кіберсквотерами прийомів - фішинг, схеми якого часто передбачають крадіжку призначених для користувача даних. MarkMonitor каже, що саме обсяги реалізації фішингових схем на доменах кіберсковотерів зросли в перші 6 місяців 2008 року на 122%. Кількість атак на фінансові організації зросла на 51%.

Ще однією проблемою, з якою стикаються легітимні власники доменів, - це експлуатація брендів, коли доменне ім`я разом з схожим, але далеко не ідентичними назвою і часто скопійованим дизайном, намагається бути схожим на роботу того чи іншого бренду, вводячи користувача в оману.

Нині фішингові напади на сайти, що займаються онлайн-аукціонами, а також роздрібною торгівлею, дещо послабшали, проте тепер шахраїв значно більше привертають соціальні мережі та ігрові сайти. За даними MarkMonitor, велика частина нелегальних сайтів, що займаються розкраданням брендів, зареєстровані в Сполучених Штатах, Німеччині та Великій Британії.

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