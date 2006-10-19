Microsoft випустила Internet Explorer 7.0

Компанія Microsoft оголосила про випуск сьомої за ліком версії інтернет-браузера Internet Explorer. IE 7.0 стане першим істотним поліпшенням найпопулярнішого в світі браузера за п`ять років, що минули з моменту випуску шостої версії програми.

Розробники браузера заявили про те, що IE 7.0 відрізнятиметься від попередньої розробки кращою системою захисту від зловмисників-фішерів, повідомляється на офіційному сайті Microsoft. Крім того, Internet Explorer 7 підтримує "таби", технологію ClearType, яка поліпшує сприйняття текстів, і читання rss-потоків. Також Microsoft переробила підсистему друку браузера і додала можливість вибору улюбленої пошукової машини.

Утім, користувачі вже виявили перший пролом в системі безпеки браузера. Вразливість, про яку було відомо ще півроку тому, дісталася сьомій версії браузера в спадок від шостої. Виявлена помилка дозволяє дістати доступ до документів користувачів з сайту зловмисника, пише видання The Register.

Для установки IE 7.0 користувачам знадобиться комп`ютер з процесором в 233 Мгц або вище, із встановленою системою Windows XP SP2, або Windows XP Professional x64 Edition, або Windows Server 2003 SP1. Новому браузеру потрібні 87 мегабайт пам`яті в 32-бітовому варіанті і до 218 мегабайт пам`яті на 64-бітових версіях Windows.

Лента.ру