Перший eBay-мільйонер з'явився у Великій Британії

У Великій Британії з`явилася перша людина, яка заробила більше мільйона фунтів стерлінгів за допомогою інтернет-аукціону eBay, пише The Daily Telegraph. Ним став Марк Редкліфф (Mark Radcliffe), колишній працівник мережі магазинів Tesco. Десять років тому він організував компанію First2Save, що спеціалізується на продажі різних пристроїв на аукціоні.

Нині річний обіг його фірми перевищує 3 мільйони фунтів стерлінгів. Асортимент компанії включає 3700 найменувань. У First2Save працюють 19 осіб, площа складу перевищує 900 квадратних метрів.

Десять років тому First2Save складалася лише з самого Марка Редкліффа, а як склад він використовував гараж, що прилягав до будинку батьків.

В майбутньому Марк Редкліфф сподівається розширити штат First2Save до 34 осіб і стати найбільшим торговцем на eBay, продаючи щомісячно по 50 тисяч товарів.

Лента.ру