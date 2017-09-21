Гігантська жаба виявилася здатною пожирати динозаврів - учені
Beelzebufo полювала на дитинчат динозаврів або дорослих рептилій невеликих розмірів.
Вчені стверджують, що велика нині вимерла жаба Beelzebufo, яка жила приблизно 68 мільйонів років тому на Мадагаскарі, могла їсти маленьких динозаврів. Такого висновку дослідники дійшли, оцінивши силу укусу амфібії, йдеться у матеріалі Phys.org.
Ця жаба відносилася до сімейства Ceratophryidae - групи великих земноводних з величезним ротом, сильними щелепами й "рогаті" вирости на повіках. Її довжина сягала 41 см, а вага - 4,5 кг.
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Дослідники порівняли щелепи Beelzebufo з іншими амфібіями цього ж сімейства - Ceratophryidae. З'ясувалося, що силу їхнього стискання можна порівняти із вовками і тиграми.
"На відміну від переважної більшості жаб, які мають слабкі щелепи й зазвичай споживають невелику здобич, "рогаті" жаби захоплюють великих тварин, а їхні потужні щелепи відіграють важливу роль у захопленні здобичі", - розповів один з науковців.
Тож учені стверджують, що Beelzebufo полювала на дитинчат динозаврів або дорослих рептилій невеликих розмірів.
Раніше мисливцеві зі США вдалося зловити в ставку гігантську жабу вагою у 5,9 кг.