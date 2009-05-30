Чи буде в Україні цифрове телебачення?

Міністерство транспорту та зв`язку подало на розгляд Кабінету міністрів України розроблений міністерством План заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра транспорту та зв`язку – голова Державної адміністрації зв`язку Олег ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ.

За його словами, розроблений міністерством план сприятиме активізації шестирічного проекту реалізації цифрового телебачення в Україні. «Більшість країн, які впроваджують цифрове мовлення, за нинішньої світової фінансово-економічної кризи змушені здешевлювати цей процес. Ось і ми вирішили на першому етапі перебудови мережі цифрового телевізійного мовлення встановлювати передавачі в основному на існуючих баштах Концерну РРТ», - зазначив О.ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ.

За словами заступника міністра, це зумовлено, перш за все, істотним зниженням рівня інвестування й обмеженими можливостями банківського кредитування.

«Головну роль у реалізації масштабного проекту впровадження в Україні цифрового телебачення ми відводимо Концерну РРТ. Фінансовий стан підприємства достатній для належного утримання технічного устаткування та забезпечення технічної інфраструктури», - зазначив О.ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в травні ц.р. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення затвердила План заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні, підготовлений Міністерством транспорту та зв`язку.

Нагадаємо, в квітні т.г. Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свій указ (від 26 грудня 2008 року №1215) про зупинку урядової програми розвитку цифрового телерадіомовлення в Україні. Як відомо, урядова програма розвитку цифрового ТБ була затверджена постановою Кабінету міністрів України від 26 листопада 2008 року №1085 "Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення».

Серед основних причин зупинення дії цієї постанови уряду Президент в указі №1215 називав відсутність соціальних гарантій. Зокрема, в указі наголошувалося, що «визначені програмою завдання і заходи щодо її виконання містять лише заходи організаційного та технологічного характеру», які не враховують соціальний складник процесу запровадження цифрового телерадіомовлення.

Крім того, В.ЮЩЕНКО заперечував проти положень програми, пов`язаних з термінами запровадження цифрового ТБ в Україні. В указі 1215 наголошувалося, що виконання програми розраховано на період з 2008 до 2015 року, а 2015 року було заплановане створення інфраструктури цифрового телерадіомовлення на 17,72% покриття України, як і 2012, 2013, 2014 рр. Водночас, згідно з Регіональною угодою (Женева-2006), Україна взяла на себе зобов`язання перейти на цифровий формат до 2015 року.

Довідка УНІАН. Урядовою державною програмою запровадження цифрового телерадіомовлення в Україні передбачено загальне фінансування на ці цілі в розмірі 4,3 млрд. грн., зокрема з державного бюджету – всього 8,95 млн. грн., решта коштів – за рахунок інвестицій та інших джерел. Державним замовником-координатором програми визначено Мінтрансзв’язку, керівником програми – міністра транспорту та зв`язку.

Програмою передбачено до 2015 року запровадити у смугах частот 174-230 Мгц і 470-862 Мгц радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T.