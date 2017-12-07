Людство як вид досягло піку своїх можливостей - вчені

Масштабне дослідження показало, що ми вже досягли максимальних розмірів, тривалості життя і сили, які тільки можливі для нашого виду.

Професор медицини з Університету Париж Декарт Жан-Франсуа Туссена зібрав авторитетну міждисциплінарну команду, що включає лікарів, генетиків, антропологів, передає Naked Science, посилаючись на публікацію в журналі Frontiers in Physiology.

Вони провели серію масштабних оглядів, накопичених з початку ХХ ст. історичних даних за тривалістю життя, середнім зростом і фізичними можливостями, врахували вплив генетичних факторів і довкілля.

"Ці риси більше не ростуть, – констатує професор Туссен, – незважаючи на тривалий прогрес у харчуванні, медицині та науці. Це показує, що сучасне суспільство вже дозволило виду досягти власних меж. Ми – перше покоління, яке це усвідомлює".

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Насправді, за словами вчених, якщо спочатку за цими параметрами люди встановлювали один рекорд за іншим, то в останні роки максимуми практично не зростають.

У цілому, людство вийшло на плато – і лише збільшується пропорція людей, які наблизилися до цих показників. Максимальна зареєстрована тривалість життя так і не перевищила приблизно 120 років, середній зріст з 1980-х залишається на рівні приблизно 170 см для жінок і 180 см для чоловіків, і навіть швидкість оновлення спортивних рекордів різко впала.

Однак і цього досягти рівня вийде не у всіх. Вчені вважають, що все більш помітні зміни довкілля можуть змусити нас знову "відкотитися" до колишніх розмірів і терміну життя. "Те зниження людських можливостей, яке ми спостерігаємо вже сьогодні, вказує на зміни в довкіллі, включаючи кліматичні", – говорить професор Туссен.

Раніше британський фізик Стівен Хокінг попередив, що роботи скоро стануть "новою формою життя", яка може перевершити людей.